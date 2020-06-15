Установлены личности всех участников перестрелки на Ленинском проспекте, в результате которой пострадали три человека.

Как стало известно «», раненые сотрудники ГИБДД – Сергей Крылов и Алексей Поярков. 43-летний Крылов госпитализирован в 1-ю горбольницу, его состояние оценивается как тяжелое. 39-летний Поярков отправлен в 7-ю горбольницу, его жизнь вне опасности. Он женат, у него подрастает дочь-школьница. Алексей служит в этом батальоне 4 года, он в звании капитана.

24-летний Ратмир Галаев родом из города Магас (Ингушетия). Предполагается, что именно он открыл огонь по автоинспекторам. На его странице в соцсетях значится статус «Живи, как желаешь, но знай: однажды ты умрешь». За Галаевым числится неоплаченный штраф в сумме 500 рублей. Источники сообщают, что он скончался в больнице.Официально эта информация не подтверждена.