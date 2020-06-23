По данным итальянской полиции в Турине была арестована гражданка России, которая устроилась официанткой в один из баров и пырнула ножом владельца этого заведения.

Полиции девушка заявила, что проходила только испытательный срок и владелец бара сделал ей непристойное предложение в обмен на перевод в штат.

По данным полиции, 26-летняя задержанная приехала днем в бар, вызвала владельца на разговор, а когда он пришел она опрыскала его из газового баллончика и затем пырнула ножом в руку и в живот.

Сейчас пострадавший находится в тяжелом состоянии в больнице. Сам утверждает, не приставал к девушке и никаких грязных предложений не делал.

Генконсульство РФ в Милане знает о случившимся и будет связываться с туринскими властями