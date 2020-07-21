Лидерам 27 стран Евросоюза по итогам четырех дней сложнейших переговоров все же удалось прийти к компромиссу и согласовать создание фонда для восстановления экономики после кризиса, связанного с коронавирусом. На эти цели было решено выделить 750 миллиардов долларов. Причем, 390 миллиардов – в виде безвозмездной помощи, а 360 – льготными кредитами. Погашение общеевропейского долга по этому фонду должно быть завершено до 31 декабря 2058 года.

Таким образом, президент Евросовета Шарль Мишель пошел на уступки лидерам «бережливой четверки» (Нидерланды, Австрия, Дания, Швеция), которые выступали категорически против большого объема субсидий в фонде.

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец в эфире радио Sputnik прокомментировал это решение.

«Первоначально предполагалось, что все 750 миллиардов будут предоставлены в виде безвозмездной помощи на восстановление наиболее пострадавших стран Европы. А в рамках нынешней сделки общая сумма разделена на две части. То есть это некое компромиссное решение между представителями стран ЕС, которые ратовали за более широкое представление грантов, и теми странами, которые требовали, чтобы помощь представлялась в виде льготных кредитов. Это некая середина, которая позволяет, с одной стороны, обеспечить дешевое льготное финансирование, и не является подарком для слабых государств», — сказал Алексей Зубец.

По его словам, несмотря на наличие в структуре фонда безвозмездных субсидий, страны, которые настаивали на кредитах, могут быть довольны собой.

«Достигнутое соглашение, с одной стороны, позволяет сторонникам более интегральной Европы говорить, что они добились своего, а с другой стороны, тем странам, которые выступали за более жесткую финансовую дисциплину, это позволяет прийти к своим избирателям и сказать, что их не удалось продавить на выделение дешевых кредитов и необеспеченных денег. То есть это решение должно устроить всех», — считает Алексей Зубец.

В том числе и наиболее пострадавшие от пандемии страны, отметил эксперт.

«Богатые и здоровые страны, которые мало пострадали от коронавируса, требовали проведения финансовых реформ в тех государствах, которым выделяется эта помощь. Все страны, которые в наибольшей степени пострадали от коронавируса, являются и наиболее закредитованными. В некоторых странах суммарный долг превышает 150% ВВП. То есть, по сути, они – необеспеченные должники, которые, наверное, никогда не смогут вернуть те деньги, которые дали им ЕК и богатые страны для компенсации последствий кризиса 2008-2009 года. Теперь им дают еще какие-то деньги, и богатые страны захотели видеть в качестве гарантии возврата проведение каких-то реформ. Похоже, от этого требования наиболее пострадавшим странам удалось отбиться», — считает Алексей Зубец.

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