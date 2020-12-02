Стоимость одной дозы вакцины от коронавируса «Спутник V» для зарубежных стран установлена на уровне менее 10 долларов. Об этом в среду, 2 декабря, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, передает РИА Новости.

Цена будет единой для всех стран.

Ранее 3 декабря стало известно, что постпредство России при ООН совместно с Минздравом проведут презентацию, на которой предоставят подробную информацию по российской вакцине от коронавируса «Спутник V». Мероприятие под названием «Спутник V: вакцина от COVID-19» пройдет в видеоформате на полях специальной сессии ГА ООН.

В России к настоящему моменту зарегистрированы две вакцины против COVID-19. Первым регистрацию прошел препарат под названием «Спутник V», разработанный центром имени Гамалеи. 14 октября президент Владимир Путин объявил о регистрации «ЭпиВакКороны» от центра «Вектор». В вакцине нет биологического агента — в ней содержатся синтетические аналоги участков вирусных белков.