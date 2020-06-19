Башня из трех яиц!

Йеменец Мохаммед Мукбель установил мировой рекорд по строительству башни из яиц. Он поставил три яйца друг на друга так, что конструкция смогла продержаться более 5 секунд, пишет UPI.

Сейчас Мукбель живет в Малайзии, ему 20 лет. Он тренировался складывать яйца с 6 лет. Молодой человек рассказал, что нашел способ определить, где у яйца находится центр массыф, а во время постановки их друг на друга убедиться, что у всех он находится на одном уровне. Мукбель отметил, что укладка яиц требует высокой концентрации, терпения и практики.

Достижение Мукбеля будет занесено в Книгу рекордов Гиннесса. Для фиксации рекорда надо было выполнить два обязательных условия. Первое: башня из яиц должна была простоять хотя бы 5 секунд, второе: яйца должны быть свежими и без трещинок.