С 1 июля россиян обязали устанавливать «умные» счетчики электроэнергии. Причем платить за это будут энергокомпании. Однако радоваться отечественным потребителям рано. Эксперты предупреждают: ресурсники будут приобретать новые приборы учета за заемные средства, а гасить кредиты придется жильцам — все издержки будут заложены в тариф.

Даже если кто-то самостоятельно купил и установил прибор учета, избежать роста стоимости «коммуналки» не получится. Ресурсоснабжающие компании не станут разбираться, кто и как считает потребленную энергию — тариф вырастет и затронет это абсолютно всех. А отказы от принудительной установки «умных» счетчиков приниматься не будут — теперь это запрещено законом.

Компании, которые обязали устанавливать счетчики нового поколения — это, собственно, ресурсоснабжающие организации: они теперь должно это делать за свой счет (раньше это производилось за счет самого жильца безотносительно его уровня дохода). Замене подлежат устаревшие приборы, которые допускают расхождения в показаниях потребления – это самые старые счетчики, в которых нельзя предусмотреть тариф «день-ночь» или другие тарифы. Казалось бы, прекрасная новость для потребителей: им установят современные приборы учета, да еще и денег за это не возьмут. Между тем, стоимость счетчиков у всех производителей разная. Цена одного прибора может достигать 10 тыс. рублей.

Не стоит обманываться, предупреждают независимые эксперты: ресурсоснабжающие организации свои затраты по установке счетчиков отобьют, хотя бы за счет повышения тарифа, который меняется с 1 июля.

Валерий Дзюбенко, заместитель директора ассоциации «Сообщество потребителей энергии» уверен: перенос ответственности за установку таких устройств на ресурсоснабжающие организации по факту означает, что по-прежнему платить за это будут потребители, так как стоимость устройства будет заложена в тариф на электроэнергию.

«Не будут энергокомпании тратить деньги на устройства и на их установку из собственного кармана. Они возьмут на эти цели кредиты, которые по существу будут оплачивать жильцы за счет повышенных коммунальных тарифов. Итоговая годовая сумма выйдет даже больше, чем если бы человек сам выбрал наиболее бюджетный счетчик и установил его», — рассказывает Дзюбенко.

По словам эксперта, энергокомпании будут закладывать в тариф как стоимость самого прибора, так и сопутствующие расходы. Понятно, что есть розничные цены, по которым покупает обычный потребитель, и есть оптовые. Оптом будет дешевле, если компания заключит контракт на большое количество счетчиков, но никакой нет уверенности в том, что будет найдено идеальное закупочное решение.

Эксперты также обращают внимание на то, что перенос ответственности за установку «умных» устройств происходит тогда, когда часть населения уже установила их за свой счет. Несмотря на это, тариф, куда ресурсоснабжающие организации заложат издержки, будет распространяться абсолютно на всех. «Никто не станет разбираться, у кого уже есть «умный» счетчик, а у кого нет. Но почему потребители, которые самостоятельно решили вопрос установки счетчиков, должны платить за тех, кому компании будут их устанавливать — не совсем понятно», — отмечает Дзюбенко.

Причем в случае, если потребитель поймет, что ему невыгодно устанавливать такой прибор, он не имеет права от него отказаться. «Все за нас решает монополия. Именно она лоббировала установку «умных» приборов учета, без оглядки на потребителей. Если раньше сам человек мог выбрать оптимальный для его бюджета счетчик, то теперь это невозможно. Сейчас стоимость устройств будет выбирать сама монополия. Отказаться нельзя. Населению остается только послушно оплачивать счета, так как задолженность послужит причиной отключения квартиры от электроэнергии», — подытожил собеседник «».

Между тем у коммунального нововведения есть свои сторонники. «В масштабах страны программа по установке интеллектуальных счетчиков решает проблему хищения ресурса, что очень важно: ресурсосберегающие организации получат оплату в полном объеме, что впоследствии позволит им удерживать тарифы на приемлемом для потребителей уровне», — полагает генеральный директор ПАО «Городские Инновационные Технологии» Сергей Минко.

В любом случае, с 1 июля закон вступил в свою силу и от установки новых устройств теперь никуда не деться. Напомним, что до 1 января 2021 года отменены штрафы и отключения в случае неуплаты за ЖКХ, однако не стоит копить долги, поскольку уже через полгода можно оказаться в очень неприятной ситуации, предупреждает директор «Организации народного контроля» Наталья Чернышева. По её словам, в случае снижения доходов, жильцам рекомендуется договориться о рассрочке платежей и обратиться за государственной субсидией по ЖКХ.

«Очень действенной мерой могло бы быть предоставление дополнительных субсидий тем, кто вовремя оплачивает все квитанции и не имеет долгов, — считает Чернышева. — Это позволило бы сильно увеличить собираемость платежей за ЖКХ и существенно помогло бы ресурсникам, в том числе, и энергетическим компаниям».