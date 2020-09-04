Успокоительные средства председательницы Центрального банка (ЦБ) России Эльвиры Набиуллиной — всего лишь пшик. Об этом доцент кафедры политической экономии Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова Максим Чирков заявил «Царьграду».

В июне, как сообщал «Рамблер», совет директоров Центробанка снизил ключевую ставку до на тот момент исторического минимума в 4,5% годовых, а Набиуллина заверила, что мягкая денежно-кредитная политика не обернется обесцениванием заработных плат и сбережений граждан.

В июле ЦБ снизил ключевую ставку до нового исторического минимума в 4,25% годовых, а в августе представил статистику, согласно которой динамика прироста средств населения в российских банках оказалась нулевой по итогам апреля, по итогам мая составила -1%, по итогам июня — 1,9%, по итогам июля — 0,3%.

1 сентября председатель правления кооператива «Обновление» Михаил Дорофеев заявил, что снижение ключевой ставки привело к снижению процентных ставок по банковским депозитам, поэтому их прирост и замедлился и может замедлиться еще больше.

«Чирков считает, что все «успокоительные» Набиуллиной всего лишь пшик», — сообщил сегодня «Царьград».

Доцент кафедры политической экономии МГУ назвал нынешние ставки по депозитам низкими настолько, что граждане вынуждены забирать деньги из банков и искать альтернативные финансовые инструменты. Он отметил, что прибыльность банков напрямую зависит от количества денег вкладчиков на счетах, и высказал мнение, что эти процессы скажутся на банковском секторе — банки лишатся части доходов.