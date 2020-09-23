Латиноамериканский форвард расторгнет контракт в ближайшее время

Уругвайский нападающийФК «Барселона» Луис Суарес распрощался со своими одноклубниками по команде в среду, 23сентября. Проводы состоялись на клубной базе.

Как отмечает источник,не обошлось без проявлений эмоций: спортсмен ушел из базы со слезами наглазах.

В самое ближайшеевремя Суарес должен расторгнуть контракт с каталонским клубом, передает Goal.com. При этом срок действия соглашения действует до окончания еще одного сезона.

Ранее сообщалось, чтоспортсмен договорился о продолжении своей профессиональной карьеры в мадридском «Атлетико», где также будет выступать на позиции форварда.

Luis Suarez left Barcelona's training ground in tears today, with his move to Atletico Madrid expected to be completed tomorrow 😭 Farewell to a Barca legend 👋 pic.twitter.com/bbx1HrYmeW — Goal (@goal) September 23, 2020

Суарес играл в «Барселоне»с 2014 года, успев за это время стать четырехкратным победителем кубка страны, Лиги чемпионов иСуперкубка УЕФА. Латиноамериканский спортсмен провел в каталонском клубе 283матча, забив практически 200 мячей, сообщает РИА «Новости».

Эксперты Elo подготовили рейтинг лучших футболистов современности. В лидеры попал аргентинский нападающий Лионель Месси, который признан первым по количеству забитых мячей и результативных передач.

Ранее экс-полузащитник российской сборной Роман Широков ударил арбитра во время футбольного матча. Спортсмен не смог сдержать эмоций из-за судейского решения.