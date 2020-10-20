Ему было 95.

Владимир Чудайкин родился в 1925 году в Мордовии. В Куйбышевскую область попал перед самой войной. В 1941-м его взяли в школу фабрично-заводского обучения, затем направили на Куйбычшевский авиационный завод, где он работал до 1944 года. А затем был призван в ряды Красной армии.

Его приняли в танковую школу. В одном из первых же боев под Варшавой 19-летний солдат чудом остался жив. 269-й танковый батальон 1-го Белорусского фронта, где он служил заряжающим орудие, направили в тыл противника. Три боевые машины, вырвавшиеся вперед, быстро подбили. Владимир единственный выбрался из своего танка, остальной экипаж сгорел.

В самом конце войны, будучи сержантом, Владимир Иванович участвовал в штурме Берлина. После гибели командира ему пришлось взять командование танка на себя. На пути к зданию Рейхстага он прикрывал наступающую пехоту, уничтожал огневые точки противника. Чудайкин помог погасить пламя на соседнем танке, отбуксировал его в укрытие, после чего вернулся в бой.

2 мая Владимир Иванович был ранен и отправлен в госпиталь. Там и встретил Великую Победу. А вернувшись спустя месяц в свою часть, узнал, что ему присвоили звание Героя Советского Союза.

После войны ветеран долгие годы работал на металлургическом заводе и пользовался заслуженным уважением коллектива.

Много участвовал в ветеранском движении и передавал свой опыт молодежи. Его именем названа самарская школа № 150 в Кировском районе.

Соболезнования родным и близким Владимира Ивановича выразил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он напомнил, что ни одно значимое событие региона, связанное с военно-патриотическим воспитанием молодежи, деятельностью ветеранских организаций, не обходилось без участия Чудайкина.

— Он всегда был дорогим и желанным гостем на мероприятиях, посвященных сохранению исторической памяти, всегда с жаром рассказывал о том, какими были годы войны и какой огромной ценой была завоевана Великая Победа, — заметил глава региона. — Для меня уход Владимира Ивановича — огромная личная утрата. С детских лет знал историю подвига Героя, а впоследствии был горд личным знакомством. Его отличали твердость характера, глубочайшая порядочность, нравственный стержень, верность принципам. Больно и горько осознавать, что больше не смогу побеседовать с Владимиром Ивановичем, вновь увидеть его добрую улыбку, услышать неизменно мудрый совет.

Губернатор отметил, что Владимир Иванович был не только Великим Гражданином нашей страны, но и верным другом, мудрым наставником, любящим мужем, отцом, дедом и прадедом.