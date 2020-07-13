Уровень воды в 433 реках Китая из-за начавшихся в начале июня превысил опасную отметку, в 33 из них побит исторический рекорд, сообщило в понедельник министерство водных ресурсов Китая.

«С начала июня уровень воды в 433 реках по всей стране превысил опасный уровень, в 109 из них произошли паводки, еще в 33 реках уровень воды побил исторический рекорд», — сообщили в ведомстве.

В настоящее время уровень воды в низовьях главного потока реки Янцзы и в озерах Дунтиху, Поянху (крупнейшее пресноводное озеро в Китае), Тайху по-прежнему превышает опасный уровень.

Ранее министерство чрезвычайных ситуаций и Штаб командования по контролю за наводнениями и засухой КНР повысил уровень реагирования на ЧС из-за наводнений на большей части территории страны с III до II. В Китае действует четырехуровневая система экстренного реагирования на наводнения, наивысшим является I уровень.

Наводнения, вызванные проливными дождями, затронули почти 38 миллионов человек в 27 регионах страны, 141 человек погиб или пропал без вести, 2,25 миллиона человек были эвакуированы. Свыше 1,26 миллиона человек в настоящий момент нуждаются в экстренной помощи, стихия разрушила более 28 тысяч строений и уничтожила боле 3,5 тысяч гектаров сельхозугодий. Прямой экономический ущерб, нанесенный природным бедствием, оценивается в 82,2 миллиарда юаней.

Председатель КНР Си Цзиньпин дал поручение принять все меры для спасения людей и обеспечения безопасности их собственности.

Летом 1998 года несколько крупнейших рек Китая по всей стране вышли из берегов, что привело к одним из самых масштабных наводнений за десятилетия. В результате стихийного бедствия погибли свыше четырех тысяч человек, были разрушены более 6,8 миллиона домов.