Уровень недоверия жителей Украины к президенту Владимиру Зеленскому вырос до 53%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг».

Ранее в июле фонд «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива опубликовал результаты похожего опроса. Тогда Зеленскому доверяли 44% жителей Украины, не доверяли – 49%.

«Рейтинг доверия среди национальных политиков возглавляет действующий президент В. Зеленский, которому доверяют 41%, а не доверяют — 53%», — говорится в презентации опроса, опубликованной на сайте «Рейтинга» в понедельник. Остальные респонденты не определились с ответом либо отказались отвечать.

Кроме того, спикеру Верховной рады Дмитрию Разумкову доверяет 21% респондентов (не доверяют 57%). Премьеру Украины Денису Шмыгалю доверяют только 11%, четверть опрошенных его не знают и более половины – не доверяют.

Опрос проводился среди жителей Украины во всех областях, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, в форме личного интервью (face-to-face) с 15 по 20 июля. Опрошены 2 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.

Став президентом Украины в мае 2019 года, Владимир Зеленский первым делом распустил Верховную раду. Двумя месяцами позже в стране прошли внеочередные парламентские выборы, на которых также с рекордным результатом победила партия «Слуга народа». Зеленский получил карт-бланш в виде монобольшинства в парламенте. Уже в феврале этого года социологическая служба центра Разумкова публиковала результаты опросов, согласно которым почти 50% жителей Украины негативно оценили деятельность фракции «Слуга народа» и только 34% отнеслись положительно.