Уровень безработицы в российских регионах по итогам II квартала 2020 года в среднем вырос на 30% по сравнению с таким же периодом прошлого года, пишет «Коммерсант», ссылаясь на Росстат. Во II квартале 2020 года уровень безработицы в РФ был равен 6% от общей численности рабочей силы, этот показатель вырос на 1,4 процентного пункта как по сравнению с первыми тремя месяцами 2020 года, так и со II кварталом прошлого года.

В Московской области показатель увеличился с 2,6% до 3,8%, в Ленинградской — с 3,7% до 5,1%, в Ростовской — с 4,5% до 5,2%, в Ставропольском крае — с 4,4% до 6,1%, в Пензенской области — с 4,3% до 5,8%. Высокие темпы прироста продемонстрировали Москва — плюс 53% (с 1,3% до 2% от численности рабочей силы) и Санкт-Петербург — сразу плюс 93% (с 1,4% до 2,7%). Уровень безработицы в двух этих городах остается минимальным по стране. Максимальный уровень отмечается на Северном Кавказе, «антилидер» — Ингушетия с уровнем безработицы 30,1% против 26,1% годом ранее. В абсолютном выражении максимальное число безработных в Дагестане, где в среднем за квартал их было 212 тыс., в Краснодарском крае безработных было 181 тыс., в Москве — 145 тыс. человек.

На фоне роста числа безработных по методологии Международной организации труда в России вырос и уровень регистрируемой безработицы — с апреля он увеличился в 3,5 раза, и сейчас в службах занятости зарегистрировано около 3 млн человек. Если раньше за пособием обращались в среднем не более четверти потерявших работу, то теперь зарегистрироваться могут до половины из 4,5 млн нынешних безработных.