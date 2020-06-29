В Челябинске хирург-шарлатан Татьяна Савиновских получила наказание за свою незаконную деятельность. Как оказалось, женщина самостоятельно освоила пластическую хирургию, не оканчивая при этом никаких институтов и даже курсов. Но в итоге ее деятельность пагубно сказывалась на внешности клиенток.

Как передает РЕН, женщина просто купила скальпель и начала проводить операции на дому. Причем все, кто решался воспользоваться услугами врача-самоучки ложились под нож без наркоза и анестезии. Чтобы пациентки меньше жаловались на боль, она просто давала им выпить спиртное.

Историей заинтересовались журналисты. Они пришли в одну из её клиник. Хозяйка показала им некие документы: сомнительные дипломы и сертификаты. А вот медицинской лицензии на проведение пластических операций у нее не было.

Все, что было нужно Савиновских, по ее мнению, у нее уже было. До того, как уйти в бизнес, она работала врачом-травматологом в местной больнице. Впрочем, уже там её ловили на подделке документов, когда она выписывала пациентам фейковые медкнижки. За это она была уже трижды судима.

Начав подрабатывать пластическим хирургом, она брала за подтяжку век около 2,5 тысячи рублей. Это в 10 раз меньше, чем в лицензированной клинике.

В конце концов в Сети появились кадры домашней операции. Это случилось несколько лет назад. Правоохранители заинтересовались этой историей. Правда, это не помешало мошеннице продолжать уродовать людей.

Одна из жертв после вмешательства псевдохирурга даже потеряла работу. Все из-за длительного лечения после операции. Швы у пациентки на лице воспалились. Женщине пришлось вызвать скорую и ложиться в больницу.

Теперь, как отметил помощник прокурора Ленинского района Магнитогорска Александр Торопчинов, с учётом имеющейся у псевдокосметолога судимости по совокупности приговоров ее приговорили к наказанию в виде лишения свободы на срок пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Теперь подсудимая ждёт следующего заседания.