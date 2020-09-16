Телеведущий Иван Ургант в эфире Первого канала высмеялпредвыборный плакат Дональда Трампа.

Ранее газета Politico писала, что на одном из агитматериалов видны истребители МиГ-29, а в руках одного из военнослужащих автомат АК-74.

«Президент Трамп выпускает плакат, просит поддержать армию. А армия-то какая!» — пошутил Ургант.

Поскольку на снимке не видно лиц военных, ведущий предположил, что на плакате на самом деле изображены участники группы «Иванушки International».

Ургант также отметил, что в случае еще трех-четырех таких проколов Трампа «придется отзывать обратно в Москву».