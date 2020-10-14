Телеведущий Иван Ургант в эфире своего шоу высмеял семь способов борьбы со старением, озвученные создателем «ВКонтакте» и Telegram Павлом Дуровым.

«Рамблер» писал, что ранее Дуров для сохранения молодости посоветовал отказаться от мяса и алкоголя, заниматься спортом, не переедать, высыпаться, уменьшить стрессы и жить в одиночестве.

Иван Ургант в своем шоу «Вечерний Ургант» отметил, что ему приятно представлять, что через какое-то время, где-то за океаном, «в углу спит старичок».

«Назовем это — «уголок дедушки Дурова»», — пошутил телеведущий.

Он также предложил зрителям представить похороны основателя Facebook Марка Цукерберга через много-много лет.

«На его похоронах выйдет седой 13-летний мальчик и скажет: «Я все это придумал, а Марк украл. А теперь отвезите меня домой, потому что я не помню, где я живу, но помню, что живу один»», — заявил Ургант, рассмешив зал.

«Рамблер» писал, что ранее ведущий шоу «Вечерний Ургант» Иван Ургант вынужден был извиниться перед верующими, которых оскорбила его программа от 7 января, а также принес извинения главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину за шутку про снижение требований к кандидатам в космонавты.