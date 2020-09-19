В матче восьмого тура чемпионата России по футболу «Урал» в Екатеринбурге сыграл вничью со счетом 1:1 с «Зенитом» из Санкт-Петербурга.

На четвертой минуте встречи отличился капитан гостей и сборной России Артем Дзюба. Арбитры сначала отменили взятие ворот, так как посчитали, что нападающий находился в офсайде, но после использования системы VAR мяч был засчитан.

В середине второго тайма хозяева поля восстановили равновесие, опираясь на голевое чутье Андрея Панюкова (69′).

«Если бы забили второй, тогда можно было бы о чем-то говорить, — сказал в телеэфире после финального свистка главный тренер «Зенита» Сергей Семак. — А 1:0 — это не то преимущество, которое позволяет комфортно доводить матч до победы.

Можно ли говорить о спаде? Нет, абсолютно никаких проблем у нас нет. Это наша пятая выездная игра из восьми. Мы сейчас проводим много матчей на выезде, поэтому набрали достаточное количество очков. Но дело не в очках, а в игре, которую мы должны улучшать, чтобы бороться за первое место»

В турнирной таблице первенства страны «Зенит» (17 очков) продолжает занимать первое место, на второй позиции располагается «Сочи» (15), у которого имеется игра в запасе.