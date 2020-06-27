В Набережных Челнах из-за сильно ураганного ветра рухнули два строительных башенных крана, без света остались 40 населенных пунктов с общим населением более 4 тысяч человек, заявили в ГУ МЧС по Татарстану.

К 19:31 удалось восстановить подачу электричества в Елабужском районе. В результате падения строительных кранов пострадавших нет.

В Кукморском районе республики ветер снес крышу детского сада площадью 280 кв. метров.

В Татарстане из-за непогоды объявлено штормовое предупреждение. Скорость ветра может достигать 27 м/c, ожидается сильный ливень и град.