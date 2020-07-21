Получены данные о снижении скорости изменения мозга у пожилых женщин, живущих в загрязненной атмосфере, при употребления рыбы

Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Neurology Американской академии неврологии, пожилые женщины, которые едят более 1-2 порций рыбы в неделю, компенсируют потребность организма в омега-3 жирных кислотах в достаточной мере, чтобы нейтрализовать воздействие загрязненного воздуха на мозг.

Исследователи обнаружили, что среди пожилых женщин, которые жили в районах с высоким уровнем загрязнения воздуха, у тех, кто имел самые низкие уровни омега-3 жирных кислот в крови, структура мозга была изменена сильнее, чем у женщин с самыми высокими уровнями.

«Рыба является отличным источником омега-3жирных кислот, и ее легко включить в рацион, — говорит автор исследования Ка Хе, доктор медицинских наук Колумбийского университета в Нью-Йорке. — Доказано, что эти кислоты борются с воспалением и поддерживают нормальную структуру стареющего мозга. Также было обнаружено, что они уменьшают повреждение мозга, вызванное нейротоксинами, такими как свинец и ртуть. Поэтому мы изучили способность омега-3 жирных кислот защищать мозг от воздействия взвеси твердых частицы в загрязненном воздухе».

В исследовании приняли участие 1315 женщин, возраст которых в среднем составил 70 лет. У всех участниц исключалась деменция в начале эксперимента. Женщины также заполняли анкеты с данными о питании, физической активности и наличии тех или иных заболеваний.

На основании данных опросника по диете ученые рассчитали среднее количество рыбы, употребляемое участницами еженедельно, включая запеченную рыбу, рыбные консервы. Туда же включались моллюски. Жареная рыба не принималась в расчет ввиду того, что при жарке происходит разрушение омега-3 жирных кислот.

Для оценки уровня загрязнения воздуха использовались данные о месте проживания женщин, при этом учитывалось загрязнение атмосферы за 3 предшествовавших года.

У всех участниц производился забор анализов крови. Кроме того, проводилось сканирование головного мозга с помощью магнитно-резонансной томографии для изучения его структуры.

После поправки на возраст, образование, курение и другие факторы, которые влияют на сокращение объема мозга и нарушение мозговой деятельности, исследователи обнаружили, что у женщин с высоким уровнем омега-3 жирных кислот объем белого вещества мозга был больше, чем у женщин с самыми низкими уровнями.

Среди участниц, которые имели более высокие показатели омега-3 жирных кислот, объем белого вещества составил в среднем 410 см3 по сравнению с 403 см3 для тех, кто имел низкие значения этих кислот в крови.

При повышении уровня загрязнения воздуха в каждом квартиле средний объем белого вещества сокращался на 11,52 см3 у женщин с более низким уровнем омега-3 жирных кислот и на 0,12 см3 меньше — с более высоким уровнем.

Участницы с высоким уровнем омега-3 жирных кислот в крови также имели большие объемы гиппокампа.

Результаты демонстрируют, что более высокий уровень жирных кислот омега-3 в крови, полученных из рыбы, может сохранить объем мозга с возрастом женщины и, возможно, защитить от потенциального токсического воздействия загрязнения воздуха.

Важно отметить, что исследование выявило только связь между объемом мозга и употреблением рыбы, но оно не доказывает, что именно употребление рыбы сохраняет объем мозга. Отдельные исследования показали, что некоторые виды рыб могут содержать токсины, следовательно, не каждая рыба полезна.

Основным ограничением служила выборка участников исследования. В нем приняли участие исключительно лица женского пола. Кроме того, исследователи смогли оценить воздействие загрязнения воздуха в только за предыдущие 3 года.

Будущие исследования по этой проблеме призваны устранить указанные недостатки — расширить выборку участников, провести ретроспективный анализ влияния внешних факторов с учетом большего периода времени.



doi.org/10.1212/WNL.0000000000010074