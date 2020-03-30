YouTube отчасти удалил фейковую информацию о коронавирусной инфекции в России. Об этом в понедельник, 30 марта, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Роскомнадзора.

«YouTube на основании уведомлений Роскомнадзора удаляет материалы с фейковой информацией. Часть уже удалена. По оставшейся части работа с видеосервисом продолжается», — рассказал собеседник информагентства.

20 марта Роскомнадзор потребовал от нескольких СМИ и социальных сетей удалить ложные сведения о распространении коронавируса. В частности, требования исполнили «Эхо Москвы», «Говорит Магадан», из соцсетей — ВКонтакте, Facebook и Instagram.

В Кремле положительно оценили кампанию по пресечению распространения ложных сведений о коронавирусной инфекции. Вместе с тем, еще в середине марта президент России Владимир Путин призвал сограждан не верить фейкам о коронавирусе. Он отметил, что некоторые злоумышленники осознанно распространяют данную информацию, чтобы дискредитировать действия властей.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань.

Всего в мире, по данным Worldometer, на сегодняшний день число инфицированных в мире превысило 723 тыс. Жертвами заболевания стали более 34 тыс. человек, выздоровели свыше 151 тыс. В России число заразившихся коронавирусом на текущий момент достигло 1836 человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.