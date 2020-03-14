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«Йокерит» снялся с плей-офф КХЛ из-за коронавируса – СКА в полуфинале

20:25 14/03/2020

Финский хоккейный клуб «Йокерит» отказался продолжать участие в плей-офф КХЛ из-за коронавируса. Об этом сообщается на сайте клуба, передает «МИР 24».

Руководство клуба объясняет отказ от продолжения борьбы за Кубок Гагарина инструкциями правительства Финляндии по противодействию коронавирусу.

«Йокерит» уверенно начал плей-офф, одержав верх в первом раунде над ярославским локомотивом с общим счетом 4-2. В четвертьфинале турнира ему предстояли встречи с петербургским СКА, первая игра должна был пройти 17 марта в Санкт-Петербурге. СКА, таким образом, без борьбы попадает в полуфинал.

Ранее сообщалось, что Национальная хоккейная лига приостановила сезон из-за коронавируса. Также приостановила сезон Национальная баскетбольная ассоциация.



