Новое исследование обнаружило антитела, которые могут стать маркерами чувствительности к глютену, не связанной с целиакией

Существование чувствительности к глютену, не связанной с целиакией, до сих пор остается предметом споров среди врачей и ученых. Чувствительность к глютену служит скорее диагнозом исключения, маркеры которого не утверждены, в то время как целиакия может быть подтверждена по наличию антител или по данным гистологического исследования.

Взгляд на указанную проблему может измениться благодаря получению новых данных. Исследование доктора Аладини и его коллег из Колумбийского университета было посвящено изучению биологической основы чувствительности к глютену, не связанной с целиакией.

В результате ученые обнаружили, что люди с чувствительностью к глютену без целиакии, как и люди с целиакией, имеют высокий уровень антител к глютену, но эти два состояния различаются типами продуцируемых антител и воспалительными реакциями, которые указанные антитела могут вызывать.

Аладини и его команда проанализировали образцы крови 40 пациентов с целиакией, 80 пациентов с непереносимостью глютена и 40 здоровых людей (контрольная группа), все из которых не придерживались безглютеновой диеты.

«Мы обнаружили, что В-клетки пациентов с целиакией продуцируют антитела IgG с сильным воспалительным потенциалом, который связан с аутоиммунной активностью и повреждением клеток кишечника», — говорит Аладини. — Напротив, пациенты с чувствительностью к глютену, не связанной с целиакией, вырабатывали антитела IgG, которые связаны с более сдержанной воспалительной реакцией».

Указанные классы антител могут быть использованы в будущем, чтобы помочь врачам в дифференциальной диагностике целиакии и чувствительности к глютену. Кроме того, обнаружение антител служит потенциальной мишенью для разработки новых методов терапии целиакии, которая в настоящее время лечится только с помощью диеты.

«Данные свидетельствуют о том, что при каждом употреблении глютена у пациентов с целиакией вырабатывается сильный провоспалительный ответ в виде антител, в то время как иммунная система людей с чувствительностью к глютену без целиакии реагирует менее агрессивно на антиген в организме» — уточняет доктор Аладини.

doi.org/10.1053/j.gastro.2020.07.032