Американские медики, работающие с коронавирусными больными, сообщили, что повреждения в сердце, выявленные в результате вскрытия у пациентов с COVID-19, не являются ожидаемым типичным воспалением сердечной мышцы, как предполагалось ранее.

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— Мы выявили изменения, которые ставят под сомнение представление о том, что при тяжелой инфекции SARS-CoV-2 присутствует типичный миокардит. Речь, скорее, об «уникальной» гибели отдельных клеток в сердечной мышце, — отметил Вандер Хайде, руководитель отдела патологических исследований в LSU Health New Orleans Ричард.

По его словам, медики обнаружили вирусную инфекцию в некоторых клетках мелких кровеносных сосудов. Дальнейшая работа исследователей продолжается.

Специалисты признают: вначале казалось, что коронавирус нового типа является обычным респираторным заболеванием вроде SARS или птичьего гриппа, однако выяснилось, что он затрагивает легкие, мозг, носоглотку, глаза, сердце, сосуды, печень, почки и кишечник, то есть все жизненно важные органы. О последствиях заболевания пока можно только предполагать.

По официальным данным, в мире число заразившихся превысило 15 миллионов человек, скончались почти 620 000 пациентов. При этом отметка в 14 миллионов заражений была пройдена 18 июля, то есть миллион человек заразились коронавирусом за четыре дня.

Ранее сообщалось, что в США пациенты, перенесшие коронавирусную инфекцию, рассказали о том, что после выздоровления стали терять волосы.