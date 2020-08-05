В Великобритании десятилетний мальчик выжил в открытом море и дождался спасателей благодаря совету из документального фильма, пишет Daily Mail.

Инцидент произошел в английском графстве Норт-Йоркшир. Равираджа Саини унесло в море, после чего его семья позвала спасателей. Они целый час проверяли береговую линию, за это время ребенка волнами отнесло к противоположной оконечности бухты.

Как впоследствии рассказал Саини, чтобы выжить, он следовал инструкциям из документального фильма «Спасая жизни на море»: перевернулся на спину, широко раскинул ноги и руки и звал на помощь.

По словам спасателей, они были восхищены спокойствием ребенка в такой стрессовой ситуации. Они отметили, что если бы не его умение собраться и применить советы по выживанию, исход этой истории бы «совсем иным».

Спасательная бригада доставила Саини на берег к семье. Затем его осмотрели врачи, чтобы убедиться, что с ребенком все в порядке.