Ребята всю жизнь дружили, а потом начали встречаться. Вскоре врачи сообщили, что дни девушки сочтены. Остаток жизни она проведет женой своего лучшего друга.

Эмбер Шэйлхам впервые столкнулась с раком в 13 лет. У нее диагностировали рак костей, девушка перенесла операцию и шесть курсов химиотерапии. Казалось, что болезнь отступила, но в октябре прошлого года врачи нашли у нее неоперабельную опухоль мозга – рак дал метастазы и сделать уже ничего нельзя.

Узнав об этом, ее парень, а по совместительству лучший друг, Каллум Фикс, сразу же предложил Эмбер стать его женой. Они дружили с детства и примерно за полгода до ужасного известия начали встречаться. Хотя жениху и невесте всего по 17 лет, родители поддержали их решение и стали готовиться к свадьбе. Как они говорят, это помогло отвлечься от мыслей о том, что Эмбер очень скоро покинет их. Мама Каллума растила его одна и говорит, что гордится своим сыном – он всегда поддерживал Эмбер и на этот раз поступил именно так, как нужно.

Но возникла проблема – у семей Эмбер и Каллума не было денег на торжество, а тянуть с ним никак нельзя – врачи отвели девушке не больше года. Тогда они открыли сбор в интернете, рассказав историю будущих супругов. В результате удалось собрать сумму в шесть раз превышающую затраты. Оставшиеся деньги передадут на лечение больных раком.

Желание Эмбер исполнилось – она стала женой человека, за которого давно мечтала выйти. На скромную церемонию пригласили родных и друзей пары. Гости рассказали, что испытывали смешенные чувства – с одной стороны, молодые супруги действительно счастливы, но горестно о того, что их идиллия будет очень короткой.