Директор ГБУ «Ритуал» Артем Екимов заявил, что в связи с распространением коронавирусной инфекцией, эпидемиологическая обстановка требует хоронить умерших от коронавируса в закрытых гробах. При этом родственники хотят традиционно провожать усопших в последний путь, объяснил Екимов. Крышка из оргстекла будет монтироваться в дополнение к основной крышке.

Он заверил, что все соединенные части будут полностью герметичны, пишет ТАСС.

«Подобная технология также позволяет избежать возможных злоупотреблений во время организации доступа родственников на церемонию прощания с умершим, имевшим коронавирусную инфекцию», — указали в сообщении пресс-службы ГБУ.

Ранее «ФедералПресс» писал про летальные исходы от новой инфекции. Медик записал видео перед смертью от коронавируса. Фото: ФедералПресс / Евгений Поторочин