Нанесение «Новичка» на бутылку в томской гостинице, где жил оппозиционер Алексей Навальный, привело бы не только к его смерти, но и к гибели всех, кто ее трогал. Об этом РИА Новости заявил разработчик «Новичка».

«Рамблер» писал, что утром 20 августа Алексею Навальному стало плохо во время полета. Самолет экстренно сел в Омске, оппозиционер был госпитализирован. Позднее он был перевезен в клинику в Берлине и власти Германии заявили, что Навальный был отравлен химическим нервно-паралитическим отравляющим веществом из группы «Новичок».

Разработчик «Новичка» отметил, что бутылка, на которую, как утверждается, был нанесен яд, может быть и не из Томска.

Ее происхождение неизвестно, подчеркнул он.

При этом он заявил о необходимости проверки научных учреждений, где, по данным СМИ, якобы работал отец соратницы Алексея Навального Марии Певчих.