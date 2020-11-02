В возрасте 66 лет скончался украинский актер и режиссер Александр Немченко. Зрителям он запомнился по роли в фильме Леонида Быкова «В бой идут одни старики».

Трагическую новость сообщили сотрудники Винницкого академического музыкально-драматического театра им. Николая Садовского на странице культурного учреждения в Facebook. В сообщении говорится, что Немченко скончался 1 ноября. В этот день уверяют коллеги актера «плакала природа, тихо и грустно». Заслуженный артист Украины он создал театральную студию в Доме учителя в Винницах, а также занимался народной медициной.

«Он прожил достойную жизнь, насыщенную не только творчеством, но и искренней любовью ко всему, чем занимался, ко всем, кто его окружал», — говорится в сообщении.

Журналисты издания «Обозреватель» отметили, что у Немченко была тяжелая форма диабета, а на его лечение близкие люди объявляли сбор средств.

Умер Шон Коннери

На прошлой неделе, в Санкт-Петербурге в результате продолжительной болезни скончался физик, автор и исполнитель бардовской песни Михаил Кане. Трагическое известие сообщил его друг поэт Александр Городницкий. Он подчеркнул, что Петербург и вся отечественная авторская песня понесли огромную потерю. Поэт назвал Кане одним из самых замечательных исполнителей, с которым связана история авторской песни в Ленинграде.

Он напомнил, что бард был его другом и бессменным аккомпаниатором. Михаилу Кане было 77 лет. Он являлся кандидатом технических наук. 20 лет проработал преподавателем в Ленинградском институте авиационного приборостроения. Впервые гитару взял в руки в туристическом походе. В начале 60-х годов организовал кружок самодеятельной песни в кафе «Ровесник». В середине — устроил первые абонементные концерты в клубе «Восток». В 2000-х годах вел программу, посвященную авторской песне, на радио «Шансон».