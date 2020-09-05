Тележурналистка Александра Ливанская умерла в субботу на 65-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом на своей странице в Facebook сообщил ее сын Артемий Симонян.

«Сегодня, ровно в полдень, не стало моей дорогой, любимой мамы. Александра Юрьевна Ливанская ушла после тяжелой болезни», — написал он.

По его словам, у Ливанской было онкологическое заболевание.

«Мы боролись до последнего, но неравную битву с раком мы проиграли. Последние две недели были особенно тяжкими. И в этом случае уход значит избавление от страданий. Спи спокойно, мамочка… Отпевание и похороны состоятся в среду, 9 сентября», — написал сын Ливанской.

Александра Ливанская родилась 23 февраля 1956 года в Москве. С 1978 года работала в Московской редакции ЦТ Гостелерадио СССР, затем — корреспондентом информационной программы «Время». В 1980-1990-х годах была автором и ведущей постоянной рубрики «Репортажи из провинции» ежемесячной информационно-развлекательной программы ЦТ «До и после полуночи». В 1991 работала комментатором программы «Время». С 1992 по апрель 1994 вела ежемесячную авторскую программу «Репортаж ни о чем». Затем создала собственную редакцию «В городе N», вела одноименную авторскую программу. С 1997 года выпускала программу «Репортаж ни о чем» на телеканале «Россия». С января 1998 года вела программу «Здравствуй, мама!» на телеканале «ТВ Центр».