Самая грузная жительница России Любовь Нурдинова умерла после того, как решила начать новую жизнь и потеряла 200 кг. Об этом сообщает тюменское издание 72.RU со ссылкой на источники.

«Женщина действительно скончалась», — сказал собеседник издания.

Эту информацию также подтвердили знакомые Нурдиновой.

В семье Нурдиновой отказались комментировать известие о её смерти.

Пока неизвестно, что стало причиной смерти. Скончавшейся было 57 лет.

Тюменка Любовь Нурдинова весила 350 кг и 18 лет не выходила из дома. В начале 2020 года она решила кардинально изменить жизнь и легла в больницу. Врачи успешно провели операцию по уменьшению желудка: женщина потеряла 200 кило.

«Я уже думала, что моя жизнь кончена, что я умру. А теперь я не хочу умирать, я хочу жить! Меня восстановили, значит, и другим могут помочь. Я не выходила из дома 18 лет, мне хочется красиво одеться и выйти погулять, увидеть город… Я знаю, что люди с ожирением боятся попросить помощи, ну этого не нужно бояться. Просите, чтобы вам помогли, и худейте даже через силу, ради себя и близких», — заявила тогда в интервью Любовь Нурдинова.

После экстремального похудения женщина прославилась на всю страну. С сыновьями она съездила в Москву и выступила в эфире федерального ТВ.

Ранее «Рамблер» сообщал, что в Новосибирске женщина весом 300 кг застряла между диваном и стеной.