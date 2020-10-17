В России умерла праправнучка Александра Пушкина, профессор Галина Усова. Она скончалась на 82-м году жизни в Мичуринске Тамбовской области. Об этом сообщил представитель Мичуринского государственного аграрного университета Дмитрий Галкин, передаёт ТАСС.

«Галина Северьяновна ушла из жизни, прощание с ней состоится завтра утром в Боголюбском кафедральном соборе Мичуринска», — сказал Галкин.

Усова — праправнучка великого русского поэта по линии прабабушки Наталии Воронцовой-Вельяминовой. Долгие годы жила и работала в Мичуринске.

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Усова всю жизнь занималась ботаникой, генетикой, селекцией плодовых культур. Она один из авторов «Красной книги Тамбовской области: растения, лишайники, грибы», имеет звание профессора и степень доктора сельскохозяйственных наук.

Тамбовская область — один из российских регионов, связанных с именем Пушкина и его семьи.

Бояре Пушкины достраивали крепость Козлов (ныне Мичуринск) и руководили гарнизоном в 1650-е годы. Тамбовщина стала местом проживания друзей и родных поэта.

Недалеко от Козлова, в селе Коренёвщина жили его прадед, капитан А. Ф. Пушкин и его жена С. Ю. Пушкина из рода Ржевских. Здесь родилась и бабушка Пушкина — Мария Алексеевна Ганнибал.