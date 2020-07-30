Немецкая овчарка, ставшая первой собакой с коронавирусной инфекцией в США, умерла через месяц после постановки диагноза, сообщает журнал National Geographic.

У семилетнего Бадди из штата Нью-Йорк в середине апреля появились трудности с дыханием, а в начале июня Служба инспекции здоровья животных и растений Минсельхоза США сообщила, что у него выявили коронавирус.

Бадди умер 11 июля.

Его хозяева передали журналистам медицинскую карту, из которой следует, что собака, вероятнее всего, страдала онкологическим заболеванием, что объясняет ее предсмертные симптомы.

Пока неясно, стала ли болезнь причиной нарушения иммунитета и последующего заражения COVID-19, или, наоборот, злокачественная опухоль стала следствием вируса. Ветеринары не исключают случайное совпадение во времени двух болезней.

Ранее ветслужба США сообщала, что коронавирус обнаружили у тигра, льва и двух кошек.