Украинская актриса Оксана Воронина скончалась на 53-м году жизни. Об этом сообщается на странице Театра русской драмы имени Леси Украинки в Facebook.

В театре рассказали, что актриса страдала от тяжелой болезни.

«Она была не просто олицетворением красоты, но и умела ее замечать и создавать. Королева и героиня на сцене до последнего вздоха героически держалась в жизни», — подчеркнули ее коллеги.

Воронина играла в Театре имени Леси Украинки почти 20 лет. Среди ее работ — роли в спектаклях «Дон Кихот. 1938 год», «Ревизор», «Маскарад», «Странная миссис Сэвидж» и сериалах «Крепостная», «Только не отпускай меня» и «Владыка Андрей».

Прощание с актрисой состоится 1 августа на территории морга Киевской городской клинической больницы номер восемь.

Как сообщал «Рамблер», ранее стало известно о смерти украинской актрисы Марины Куклиной на 34-м году жизни. Она играла в Театре на Липках и снялась в сериалах «Возвращение Мухтара», «Моя бабушка Фанни Каплан» и других.