Носящая звание «Праведник народов мира» за спасение евреев во времена Холокоста Мария Теребилова скончалась в Брянской области на 95-м году жизни, говорится в сообщении Российского еврейского конгресса (РЕК).

Праведник народов мира — почетное звание, которое присуждает расположенный в Иерусалиме израильский мемориальный музей «Яд Вашем» за спасение евреев во времена Холокоста, этого звания удостоились более 26 тысяч человек из 51 страны.

«В городе Сураж Брянской области на 95-м году жизни скончалась Мария Семеновна Теребилова — одна из четырех живущих в России Праведников народов мира», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данным РЕК, Теребилова и ее родители во время войны около двух лет укрывали в своем доме Шхину Долгинова – местного жителя еврейского происхождения. «За этот подвиг в 2004 году израильский институт памяти «Яд Вашем» присудил ей, а также посмертно ее родителям почетное звание Праведник народов мира», — уточняют в РЕК. До своей смерти в 1967 году Долгинов «продолжал общаться со своими спасителями, помогал им», отмечается в сообщении.

«Мария Семеновна Теребилова, как и ее родители, навсегда вошли в героическую историю спасения евреев в годы войны. Выражаем соболезнования ее семье, мы благодарны близким и соседям — всем, кто о ней заботился и благодаря кому она прожила долгую жизнь», — приводит пресс-служба РЕК слова президента организации Юрия Каннера.

Он отметил, что Российский еврейский конгресс на протяжении 24 лет — с момента создания — поддерживал Марию Теребилову. «Для нас Праведники народов мира – доказательство существования бога на земле. Рискуя собой и своими близкими, они спасли свои народы от унижения быть поголовно причастными к Холокосту», — подытожил Каннер.

По данным РЕК, в России в живых осталось трое Праведников народов мира, в мире — более 250, «чьи имена были связаны с Россией». Мария Теребилова, как отмечают в пресс-службе, была одной из главных героинь открывшейся в июне мультимедийной выставки Российского еврейского конгресса «Спасители», посвященной российским Праведникам народов мира. Интервью Марии Теребиловой можно посмотреть на сайте выставки, отмечают организаторы.