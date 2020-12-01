Президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова скончалась на 99-м году жизни. Об этом сообщил в Facebook глава Музея истории российской литературы имени Даля Дмитрий Бак.

В апреле 2020 года Ирина Антонова отметила 75-летие работы в музее. Она рассказала РИА Новости, что пришла в Пушкинский музей на место научного сотрудника 10 апреля 1945 года, после учебы в МГУ.

«ГМИИ — это без преувеличения вся моя жизнь. 75 лет отдано, и сейчас я там работаю. Что-то было сделано, а что-то не успела. Сейчас ГМИИ — это не одно здание, а целый музейный городок, столько строений было приобретено», — отмечала она.

Антонова рассказывала, что в конце войны музей находился не в лучшем состоянии, работать приходилось даже по ночам, чтобы спасти шедевры живописи.

Как сообщал «Рамблер», в начале ноября от COVID-19 скончался историк, архивист, экс-директор музея героической обороны Севастополя Валерий Крестьянников. Ему было 76 лет.