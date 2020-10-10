Журналистка Елена Дикун умерла в возрасте 58 лет, сообщила ТАСС в пятницу заместитель главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Ирина Цвей.

«Подтверждаю, Елена умерла 2 часа назад», — сказала собеседница агентства. В окружении Дикун ТАСС рассказали, что у журналистки был рак.

Елена Дикун родилась 2 августа 1962 года. С 1996 по 2000 гг. была кремлевским корреспондентом «Общей газеты». Затем — пресс-секретарем Союза правых сил, начальником департамента по связям с общественностью «Открытой России». Была советником экс-премьера Михаила Касьянова. Более пяти лет проработала в Департаменте корпоративных коммуникаций ТАСС. Занималась подготовкой выставок и книг на основе фотографий ТАСС.

«Я умер. Смотри почту»: Марк Эльяш покончил с собой