Заслуженная артистка России Галина Филимонова скончалась на 76-м году жизни. О смерти актрисы сообщается в группе курса Юрия Красовского «Вконтакте»

«Сегодня печальный день для нашей мастерской. Не стало Галины Ивановны Филимоновой, актрисы МДТ и долгие годы педагога нашей мастерской. Галина Ивановна воспитала несколько поколений артистов и режиссеров. Ее преданность театру и служение своему делу всегда вызывало восхищение. А высокая энергия, честность и талант заражали и заставляли сильнее углубляться в профессию и погружаться в процесс», — сказано в некрологе.

Галина Филимонова известна по кинофильмам «А зори здесь тихие», «Перед бурей», «Серебряные струны».

С 1974 года актриса работала в Малом драматическом театре Ленинграда — Петербурга. Она играла в спектаклях «Бесы», «Братья и сестры», «Парчовый барабан», «Любовь дона Перлимплина».