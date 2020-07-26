На 82 году жизни умерла автор письма «Не могу поступаться принципами» Нина Андреева, об этом сообщается на сайте незарегистрированной «Всесоюзной Коммунистической партии большевиков».

«Перестало биться сердце пламенного патриота советской Родины, прозорливого политика, несгибаемого большевика, борца против оппортунизма в коммунистическом движении во всех его проявлениях», — говорится в сообщении.

Она скончалась 24 июля после перенесенной тяжелой болезни.

Андреева родилась в 1938 году. С 1989 года она руководила Всесоюзным обществом «Единство — за ленинизм и коммунистические идеалы», позднее возглавляла Большевистскую платформу в КПСС, а также Организационный комитет по созыву XXIX Чрезвычайного съезда КПСС. С ноября 1991 являлась лидером незарегистрированной Всесоюзной коммунистической партии большевиков.

Газета «Советская Россия» 13 марта 1988 опубликовала письмо преподавателя ленинградского технологического института Нины Андреевой «Не могу поступаться принципами». В нем она выразила свои опасения по поводу политики перестройки. В газете «Правда» ее письмо было названо «манифестом антиперестроечных сил».