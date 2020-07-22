В Ереване в возрасте 57 лет умер криминальный авторитет Рафик Амоян (Раф Краснодарский), носивший статус вора в законе, сообщает «Прайм Крайм». Он скончался 21 июля.

Причиной смерти криминального авторитета стал цирроз печени. По национальности Раф был езидом, в Армении его короновали в 1988 году.

Амоян несколько раз приговаривался к лишению свободы. В последний свой раз Раф отбывал наказание в России. Суд в Краснодарском крае приговорил его к 5 годам лишения свободы за незаконный оборот запрещенных веществ. Наказание Раф отбывал в колониях в Ульяновской области и Башкирии. Освободился в 2014 году.

В 2016 году Украина депортировала Амояна на родину в Армению, где он и пробыл до своей кончины.