В Москве в возрасте 76 лет умер актер Владимир Фирсов, известный по ролям в фильмах «Тот самый Мюнгхаузен» и «Осенний марафон».

Как сообщает «Комсомольская правда», актер скоропостижно скончался в своей квартире на улице Народного Ополчения в Москве. Его тело обнаружила сестра. По предварительной информации, причиной смерти стала сердечно-сосудистая недостаточность.

Владимир Фирсов родился в 1944 году, окончил Государственное училище циркового и эстрадного искусства в Москве. За свою карьеру исполнил более 60 ролей в кино и театре. Снимался в фильмах «Осенний марафон», «Хождение по мукам», «Мнимый больной», «Забытая мелодия для флейты», «Охота на единорога», сериалах «Хождение по мукам», «Дальнобойщики», «Клетка» и других.