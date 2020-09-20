Умер главный «Никита Хрущёв» российского телеэкрана — актёр Владимир Чуприков.

О смерти артиста сообщает Российский академический Молодежный театр.

«19 сентября ушел из жизни Владимир Чуприков, служивший в РАМТе с 1988 по 2000 год. Владимир Олегович окончил Студию при Центральном Детском театре в 1988 году и сразу был принят в труппу театра… Наши соболезнования родным и близким. Светлая память!» — говорится в некрологе.

Чуприков сыграл в «Бане», «Димке-невидимке», во «Сне с продолжением», в легендарной «Ловушке № 46…»

Актер известен и по ролям в кинокартинах. Он снимался в фильмах «Возвращение Мухтара». «Любовь-Морковь 2», «Гагарин. Первый в космосе».

Владимир Чуприков часто исполнял роль советского генсека Никиты Хрущева. Он сыграл партийного босса в картинах «Сталин. Live», «Дом образцового содержания», «Вольф Мессинг: видевший сквозь время», «Гагарин. Первый в космосе», «Черная кошка» и еще нескольких картинах.

Актёр родился в Москве 24 июля 1964 года и прошел непростой жизненный путь. Он работал лесорубом, радиометристом, парикмахером, массажистом, риэлтером, часовщиком, дворником, преподавателем ВГИК.

Учился в Театральном институте им. Бориса Щукина, на режиссёрском факультете. Руководителем его курса был Михаил Борисов, также скончавшийся накануне.