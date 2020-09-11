Игрок «Что? Где? Когда?» Михаил Смирнов умер в возрасте 64 лет. Об этом сообщил знаток Максим Поташев в Facebook.

Первый канал

«Сегодня не стало Миши Смирнова, моего старого друга и первого капитана в телеклубе. Он был очень добрым и светлым человеком», — написал Поташев.

Смирнов играл в «Что? Где? Когда?» с 1988 по 2010 годы, был капитаном команды, в которую входили Максим Поташев, Борис Левин, Леонид Тимофеев и другие известные игроки.

В последние годы он уже не принимал участия в играх, но часто приходил в Нескучный сад и делился опытом с молодежью.

Как пояснил Поташев в комментариях к публикации, причиной смерти его друга стал инсульт.

Похороны состоятся в Москве. О дате и месте прощания сообщат дополнительно.