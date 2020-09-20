Ведущий «Русского лото» Михаил Борисов скончался на 72-м году жизни, сообщается на сайте театрального института имени Бориса Щукина.

В субботу представитель «Столото» сообщила РИА Новости, что ведущий попал в больницу, ему стало плохо во время съемок.

«Вчера нас постигла тяжелая утрата — ушёл из жизни Михаил Борисович Борисов. В это невозможно поверить… Всегда энергичный, полный жизни, немного ироничный — Михаил Борисович казался воплощением стабильности и спокойной уверенности в завтрашнем дне… Михаил Борисов был настоящим артистом и ушёл как артист — прямо со съёмочной площадки. Мы скорбим», — говорится в сообщении.

Борисов много работал в театре, в кино, на телевидении. В театральном институте имени Щукина он заведовал кафедрой режиссуры, а также ставил дипломные спектакли, которые всегда пользовались зрительским успехом.