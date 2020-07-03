Старейший артист Центрального театра Российской армии Александр Петров умер в пятницу на 99-м году жизни, сообщается на сайте театра.

«3 июля 2020 года после тяжелой и продолжительной болезни на 99-м году жизни, ушел из жизни старейший артист нашего театра, народный артист России Александр Алексеевич Петров», — говорится в сообщении. Прощание с артистом пройдет в театре 6 июля 2020 года в 11:00 мск.

Александр Петров родился 24 марта 1922 года. Он был активным участником Великой Отечественной войны и актером-фронтовиком. В составе 137 полка связи им. Богдана Хмельницкого участвовал в Сталинградской битве, а также в освобождении Одессы, Праги, Вены, Будапешта. За свои заслуги награжден орденом "Отечественной войны" II степени и Орденом почета, медалью "За боевые заслуги", "За оборону Сталинграда", "За победу над Германией" и другими наградами.

В театре Российской армии Петров прослужил почти 70 лет. Всего он сыграл более 50 персонажей. Среди его ролей Воронин из "Крепости над Бугом", Платонов из "Океана", Рикаредо из "Учителя танцев", Мика из "Барабанщицы", Разметов из "Поднятой целины", Войницкий из "Дяди Вани", Азаров в "Давным-давно", Дионисий в "Царе Федоре Иоанновиче".