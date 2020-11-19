В возрасте 82 лет из жизни ушел народный художник России Сергей Бархин, сообщает РИА Новости.

Трагичную новость журналистам сообщили в Российской академии художеств. Собеседница агентства отметила, что Сергей Михайлович скончался, пообещав позже сообщить дату и место прощания с художником.

Сергей Бархин родился в Москве в 1938 году в семье архитекторов. Окончил Московский архитектурный институт. После выпуска занимался архитектурой и книжной иллюстрацией. Позже увлекся сценографией. Работал в театрах Москвы, Вильнюса, Екатеринбурга, а также за рубежом: в Германии, Финляндии, Японии, Швеции, Турции и Чехии. На его счету оформление более 200 постановок в жанре опера, балет и драматический спектакль. В 1991 году Бархину присудили звание заслуженного деятеля искусств РСФСР. В 1993 году он стал лауреатом Госпремии РФ. В 1998 году стал народным художником РФ. В 2001 ему была снова присуждена Госпремия. В копилке наград Барзхина также есть премии «Хрустальная Турандот», «Золотая маска», «Триумф» и Станиславского.

Ранее, как сообщал «Рамблер», народный артист России, режиссер Роман Виктюк скончался в столичной больнице. Трагичную новость журналистам сообщили в дирекции московского Театра Романа Виктюка. Собеседник агентства пояснил, что режиссер ушел из жизни 17 ноября. Ему было 84 года.

Журналисты выяснили, что в конце октября Виктюка госпитализировали в столичную клинику с заражением коронавирусом. Изначально состояние режиссера оценивалось как средней степени тяжести. Его родственники до последнего рассчитывали на благополучный исход, тем более, что впоследствии Виктюка перевели из реанимации в военный госпиталь. Однако в палате стационара его самочувствие резко ухудшилось. Смерть режиссера журналисты назвали «скоропостижной». До того, как Виктюк заразился коронавирусом, он пережил несколько инсультов. Считается, что COVID-19 усугубил его состояние и привет к фатальному исходу.