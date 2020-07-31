Британский режиссер Алан Паркер, снявший фильмы «Полуночный экспресс» и «Миссисипи в огне», скончался в возрасте 76 лет, сообщает издание Variety.

Отмечается, что причиной смерти стала длительная болезнь.

Режиссерская карьера Паркера началась в конце 60-х годов. Среди наиболее известных работ режиссера — драмы «Полуночный экспресс» и «Миссисипи в огне». За оба фильма Паркер был номинирован на «Оскар». В 1985 году его фильм «Птаха», снятый по одноименному бестселлеру Уильяма Уортона, завоевал Гран-при Каннского кинофестиваля. Кроме того, в Великобритании Паркер четыре раз получал премию BAFTA.

Variety отмечает, что в своем творчестве режиссер нередко обращался и к музыкальной форме – в фильмах «Багси Мэлоун», «Пинк Флойд: Стена», «Группа «Коммитментс» и «Эвита».

Паркер также являлся председателем Гильдии режиссеров Великобритании.