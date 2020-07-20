Режиссер Александр Боголюбов скончался на 87-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

Организация принесла соболезнования родным и близким режиссера.

Как писал «Рамблер», в январе этого года о госпитализации Боголюбова сообщал его сын, телеведущий Оскар Кучера. Он говорил, что отец идет на поправку.

Александр Боголюбов окончил режиссерский факультет Киевского Государственного института театральных искусств, работал на киностудии имени Довженко, Одесской киностудии и Киевской студии научно-популярных и мультипликационных фильмов.

С 1970 года стал режиссером творческого объединения «Экран». Среди его работ — анимационные фильмы «Волшебник Изумрудного города» и «Приключения Незнайки и его друзей», телефильмы «Батальоны просят огня» и «Мелодия на два голоса».