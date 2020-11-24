Режиссер Георгий Гаврилов, автор более 170 музыкальных клипов для российских и мировых звезд, умер в возрасте 60 лет. Об этом сообщается на его официальной странице в Facebook.

«Сегодня в 09:20 утра Георгия Гаврилова не стало», — говорится в сообщении.

Георгий Гаврилов родился в 1960 году. Он окончил постановочный факультет ВГИКа, за годы творчества снял свыше 170 музыкальных клипов для российских звезд, в числе которых Дмитрий Маликов, Лайма Вайкуле и другие, а также для зарубежных артистов, в частности, Марайи Кери. Гаврилов выступил режиссером сериалов «Шпионские игры», «Козленок в молоке», нескольких документальных картин и телефильмов, занимался продюсерской деятельностью. Он имел статус кинорежиссера международного класса, что давало ему возможность преподавать в США. Гаврилов также неоднократно становился лауреатом международных и отечественных наград.