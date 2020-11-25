Писатель-фантаст Сергей Синякин скончался в больнице Волгограда, сообщил его друг и коллега Евгений Лукин.

По его словам, Синякину, который находился в больнице вторую неделю, стало хуже, у него поднялась температура.

«Умер Сережа. Нету больше», — написал Лукин на свой странице в соцсети Facebook.

Ранее на своей странице он отмечал, что Синякина ввели в искусственную кому, а также, что коронавирусом болеет вся его семья.

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Синякину было 67 лет. Он автор книг «Трансгалактический экспресс», «Лебеди Кассиля», «Монах на краю земли», за последнюю повесть он получил несколько премий, в том числе премию братьев Стругацких.