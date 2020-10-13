Художественный руководитель Детского хора телевидения и радио Санкт-Петербурга, заслуженный деятель искусств России Станислав Грибков умер на 84-м году жизни. Причиной смерти стали осложнения из-за коронавируса, сообщил во вторник ТАСС друг и творческий партнер хормейстера композитор Виктор Плешак.

«Станислав Федорович скончался накануне от коронавируса. Это большая потеря для всего музыкального Петербурга, в том числе и для композиторов, чье творчество он пропагандировал многие десятилетия. В его репертуар входили произведения Валерия Гаврилина, Андрея Петрова, Якова Дубравина, Олега Хромушина. Дмитрия Смирнова, Станислава Важова и многих других авторов, которые нередко доверяли ему премьеры своих произведений. Мы потеряли близкого друга и замечательного, душевно щедрого человека», — сказал Виктор Плешак. Он напомнил, что именно Грибков первым исполнил его кантату «Время не ждет» и одним из первых — песню «Неповторимый Петербург».

Воспитанник Ленинградской консерватории, Станислав Грибков более трех десятилетий был художественным руководителем и главным дирижером Детского хора телевидения и радио Санкт-Петербурга. Этот коллектив под его руководством представлял Петербург на гастролях во Франции, Испании, Швейцарии, завоевал награды международных хоровых фестивалей. Грибков выпускал сборники новой музыки, проводил мастер-классы, входил в состав жюри хоровых конкурсов. Более полувека Грибков проработал на кафедре академического хора Государственного института культуры.