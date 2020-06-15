Первый министр здравоохранения России Андрей Воробьев скончался в понедельник, 15 июня. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

По его словам, глава ведомства Михаил Мурашко направил родным и близким Воробьева телеграмму с соболезнованиями, передает RT.

«Коллеги и друзья знали его как человека порядочного, открытого и неравнодушного», — цитирует НСН сообщение пресс-службы Минздрава.

Генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра гематологии Минздрава России Валерий Савченко подчеркнул, что Воробьев был «гениальным врачом, совершенно необычным, созидательным, прошел очень тяжелый путь и создал институт в том виде, в котором он существует». «Он учил много людей, он выдающийся человек и очень необычный», — цитирует гендиректора сайт kp.ru.

Андрей Воробьев был министром здравоохранения РСФСР, а затем Российской Федерации с 1991 по 1992 год. После ухода из кабинета министров он занимался наукой и преподаванием, стал автором множества монографий и учебных пособий.